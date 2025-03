Lancement de l’enquête publique de SYTRAL Mobilités

Dès ce lundi 24 mars et jusqu'au 22 mai, Sytral Mobilités lance une enquête publique sur son plan de mobilité. Une stratégie est définie jusqu’en 2040 autour d’un projet visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air. Ce projet repose sur quatre leviers : l’évolution de l’offre de transports, l’aménagement des territoires pour limiter les distances à parcourir, repenser les nécessités d'usage de la voiture et favoriser les évolutions des habitudes de mobilités.

Les habitants du Rhône peuvent désormais participer à cette enquête par mail à l'adresse enquetepubliquepdm@sytral.fr, en ligne sur le site mobiliteterritoireslyonnais.fr ou en présentiel dans l'un des 30 lieux d'enquête du département.

L.P