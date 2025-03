Le pont de Couzon-au-Mont-d’Or fermé pour quelques jours

Le pont de Couzon-au-Mont-d'Or sera fermé à la circulation des véhicules à partir d'aujourd'hui, lundi 24 mars, et jusqu'au mercredi 26 mars, en raison d'investigations préalables à sa rénovation prévue en 2026. Les horaires de fermeture sont les suivants : du lundi à 9h jusqu'au mardi après-midi, puis le mercredi de 9h à 17h. Ce pont, qui relie Couzon à Rochetaillée-sur-Saône, reste accessible aux cyclistes et aux piétons. En revanche, les véhicules devront emprunter les ponts de Neuville et de Fontaines-sur-Saône.

L.P