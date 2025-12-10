play_arrow

Ligue Europa : l’OL veut consolider sa première place contre Go Ahead Eagles

Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles, 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h.  A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais peut faire un grand pas vers la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ce jeudi soir au Groupama Stadium. Avec déjà 12 points pris en cinq journées, les hommes de Paulo Fonseca abordent en leaders ce match contre Go Ahead Eagles à l’occasion de la sixième et antépénultième journée de la phase de ligue.

En conférence de presse, l’entraîneur lyonnais a insisté sur l’importance de ce rendez-vous européen : « Prendre trois points est très important pour nous. Avec 15 points, et la possibilité d’en gagner 6 de plus, ce serait vraiment significatif. C’est pour cela que ce match est crucial. »
Fonseca refuse d’ailleurs de penser à la réception du Havre dimanche : « Je dois penser d’abord à ce match, pas à celui contre Le Havre. Nous devons rester concentrés sur demain. »

Un adversaire capable de coups, mais irrégulier

Sur le papier, Go Ahead Eagles n’a rien d’un poids lourd européen. Actuel 10e du championnat néerlandais, le club est l’une des surprises de cette Ligue Europa, grâce à sa victoire en Coupe des Pays-Bas la saison dernière. Septièmes d’Eredivisie en 2024-2025, les Néerlandais vivent une saison plus heurtée : deux défaites et deux nuls lors des quatre derniers matchs, même si leur nul contre l’AZ Alkmaar le week-end dernier (2-2) montre qu’ils restent capables de rivaliser.

Capables de s’offrir Feyenoord (2-1), mais aussi de passer à côté sur plusieurs rencontres, les hommes de Melvin Boel affichent un parcours européen en dents de scie : deux victoires, trois défaites, et une 27e place au classement général de la phase de groupes.

Un match à ne pas prendre à la légère

Sur le papier, l’OL part favori. Mais une évidence demeure : pour consolider sa première place, Lyon devra afficher un tout autre visage que celui montré récemment en Ligue 1. L’équipe, privée de plusieurs solutions dans son effectif (Kluivert, Tessmann, Mangala, Fofana, Nuamah, Ghezzal…) devra s’appuyer sur sa discipline et son exigence mentale, comme l’a rappelé Fonseca.

Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles, 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h.  A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio  avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux FacebookX et Instagram.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

