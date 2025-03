Cette semaine, plusieurs fermetures nocturnes sont prévues dans la Loire. Sur l'A47, entre Rive-de-Gier et Lorette, la circulation sera fermée chaque nuit. De plus, la RN88 sera fermée entre Firminy Fayol et Firminy Chazeau de 20h30 à 5h30 pour des travaux d'entretien.

