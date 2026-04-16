Mise en vente de l’OL et Botafogo : le président brésilien recadre le débat

Suite à la mise en vente forcée de l'OL et de Botafogo via une petite annonce dans le Financial Times, le président du club brésilien a fustigé une procédure « extrêmement désagréable » tout en rassurant sur sa nécessité judiciaire pour désintéresser les créanciers. Cette mise en vente découle du placement sous administration d'Eagle Bidco, qui écarte John Textor au profit de créanciers comme le fonds Ares. Actuellement dirigé par Michele Kang, l'Olympique Lyonnais pourrait prochainement être racheté par la femme d'affaires américaine pour stabiliser sa situation financière.

T.D