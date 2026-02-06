Nantes – OL : le podium en ligne de mire

FC Nantes - Olympique Lyonnais, 21e journée de Ligue 1, samedi 21h05, en direct et en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais se déplace ce week-end à Nantes pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 avec une ambition claire : poursuivre sa série exceptionnelle et frapper un grand coup au classement. Les Lyonnais visent une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues, une dynamique impressionnante qui les a replacés au cœur de la course au podium.

Un succès à la Beaujoire permettrait à l’OL de s’emparer du top 3. Même en cas de match nul, les hommes de Paulo Fonseca passeront devant les Marseillais. L'OM, justement, aura fort à faire le lendemain avec un déplacement très périlleux chez le leader parisien. Lyon a donc un vrai coup à jouer sur le plan comptable.

Seul bémol côté lyonnais : l’absence toujours notable du capitaine Corentin Tolisso, forfait pour cette rencontre. L’OL a également montré quelques signes de fatigue lors de ses dernières sorties. Il faut dire que les Gones disputent là leur troisième match en sept jours, après avoir joué dimanche puis mercredi, avant ce rendez-vous programmé samedi.

En face, le FC Nantes traverse une saison très compliquée. Actuellement 16es et barragistes, les Canaris sont en difficulté depuis de longues semaines. Ils restent sur quatre matches sans victoire, dont trois défaites consécutives, et luttent pour leur survie en Ligue 1.

Sur le papier, l’écart de dynamique est net. Reste à savoir si Lyon aura encore l’énergie nécessaire pour prolonger sa série et confirmer qu’il est redevenu un sérieux candidat au podium.