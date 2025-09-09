OL : Mathieu Patouillet officiellement transféré à AL-Hilal

Le gardien lyonnais Mathieu Patouillet, 21 ans, est transféré à Al-Hilal pour 342 000 €, avec 20 % à la revente pour l’OL. Formé au club et passé par deux prêts à Sochaux, il cherchait davantage de temps de jeu.
