OL, OL F, FCVB, LOU, ASVEL… l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - Rennes : samedi 21h05 - 31ᵉ journée de Ligue 1 :

Après une semaine cauchemardesque, marquée par une défaite en Ligue des Champions face à Manchester United sur le score de 5 buts à 4, puis un revers dimanche dernier à Geoffroy-Guichard contre Saint-Étienne (2-1), les Lyonnais doivent impérativement réagir. Une victoire est impérative face au Stade Rennais pour sauver la saison. À seulement 4 journées de la fin du championnat, l'OL pointe à la sixième place du classement à trois points de la 3e place qualificative directe pour la Ligue des champions.

OL F - Arsenal F : dimanche 18h00 - demi-finales retour de la Ligue des Champions :

Les Fenottes ne sont plus qu’à une marche de la finale de la Ligue des champions féminine. Après leur victoire à l’extérieur contre Arsenal sur le score de 2 buts à 1, les Lyonnaises n’ont plus qu’à confirmer à domicile. En cas de succès, l’OL tentera de décrocher, au stade José Alvalade à Lisbonne, un neuvième trophée européen face au FC Barcelone ou à Chelsea, les deux autres clubs encore en lice.

FC Villefranche Beaujolais - Boulogne : vendredi 19h30 - 31ᵉ journée de National :

Ils ne doivent pas les décevoir. Ca joue ce vendredi soir pour le FC Villefranche Beaujolais qui accueille Boulogne à l’occasion de la 31e journée de National. Les Caladois 13eme avec 32 points soit 4 de plus que Châteauroux 16eme dans la zone rouge, n’ont pas le droit à l’erreur à 3 journées de la fin de la saison. Il faut impérativement gagner pour se mettre à l’abris et assurer le maintien pour les hommes de Laurent Combarel face au 3eme du championnat. Coup d’envoi à 19h30.

GFA 74 - GOAL FC : samedi 18h00 - 27ᵉ journée de National 2 :

Après deux défaites consécutives en championnat, le Goal FC va devoir renouer avec la victoire à l’extérieur pour le compte de la 27e journée, contre le GFA 74 à 18h, afin de s’assurer le maintien en National 2. Une tâche qui s’annonce compliquée pour les Goalois, mais possible face au GFA 74, qui n’a pas gagné depuis trois matchs en National 2. Goal FC fait partie des cinq meilleures équipes à l’extérieur cette saison en championnat, ce qui peut donner un motif d’espoir aux supporters.

AS Saint-Priest - Genets d'Anglet : samedi 18h00 - 27e journée de National 2 :

L’AS Saint-Priest accueille ce week-end Genets d’Anglet, lanterne rouge du championnat à l'occasion de la 27e journée de National 2 (groupe A). Une belle occasion pour les Rhodaniens de renouer avec la victoire, après avoir réalisé une belle opération le week-end dernier en ramenant un match nul (2-2) à l'extérieur face à Grasse. À quatre journées de la fin du championnat, Saint-Priest occupe une place confortable en milieu de tableau, avec sept points d’avance sur la zone de relégation. Le maintien semble à portée de main, et une victoire ce samedi permettrait aux hommes de Michael Napoletano de quasiment valider leur présence en N2 pour la saison prochaine.

Basket :

ASVEL - Nancy : vendredi 20h00 - 27e journée de Betclic Elite :

L’ASVEL reçoit à l’Astroballe Nancy pour la 27e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais qui vont tenter de poursuivre leur belle série de victoires en championnat afin d’aller chercher une place de leader à quatre journées de la fin de la saison régulière. Coup d’envoi à 20h ce vendredi soir et le match sera à suivre en direct et en intégralité sur Tonic radio avec Willy Sonthonax aux commentaires.

Rugby :

ASM Clermont - LOU : samedi 16h30 - 22e journée du Top 14 :

La course aux six premières places se poursuit en Top 14. À la suite de la victoire à domicile contre Montpellier (32-23) le week-end dernier, le LOU se déplace, en cette 22e journée de championnat, sur la pelouse de l’ASM Clermont, actuel 7e, samedi à 16h30, pour un derby capital dans la course au Top 6. Les hommes de Karim Ghezal ne se sont jamais imposés au Stade Marcel Michelin : un défi de taille pour des Lyonnais qui restent sur trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

CS Bourgoin-Jallieu - RC Hyères : samedi - 26e journée de Nationale : 25-0

Pas de match pour le CSBJ qui remporte la rencontre par forfait du club du RC Hyères en raison d'un budget déficitaire

R.H