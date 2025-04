OL Vallée : aucun tram ne circulera ce weekend

Les travaux de création de la ligne T9 et de prolongement de la ligne T6 vont compliquer l'accès à l'OL Vallée ce weekend. L'intervention nécessite également une fermeture complète et temporaire des lignes T3 et T7. Pourtant, de nombreuses personnes sont attendues en raison de la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium, samedi 25 avril à 18h30, ainsi que du concert de Ghost à la LDLC Arena à 20h.

Des navettes de bus seront accessibles depuis Eurexpo, la Soie ou Panettes à partir de 18h.

M.L