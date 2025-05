À Saint-Etienne, deux jeunes de 14 ans ont été interpellés par la police dans la nuit de lundi à mardi pour des dégradations sur un abribus et sur une Peugeot.

Sur place, les deux individus sont soupçonnés de vol à la roulotte. Et pour cause, ils auraient dérobés une boite à bijoux vide, une boite d’Airpods, un câble de téléphone et une cartouche de cigarettes.

Les deux suspects feront l’objet d’une convocation ultérieurement.

R.H