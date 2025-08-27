Tolisso absent de la liste des Bleus : « Il joue à la pétanque ? »

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour les matchs de qualification de l'équipe de France de football à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre). Le capitaine de l’OL Corentin Tolisso n'a pas été retenu. A noter en revanche la présence des anciens Gones Rayan Cherki, Bradley Barcola et Malo Gusto, ainsi que la première convocation du Monégasque Maghnes Akliouche.

Le milieu lyonnais Corentin Tolisso (32 ans, 28 sélections), champion du monde 2018, n’a plus porté le maillot bleu depuis le Portugal–France (2-2) lors de l’Euro 2021. Il avait encore été convoqué sans jouer en septembre 2021 mais n’a plus jamais été rappelé depuis.

Au milieu de terrain, Deschamps a retenu Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (OM) et Khéphren Thuram (Juventus).

En pleine forme avec l’OL depuis un an, buteur samedi lors de la victoire face à Metz (3-0), Tolisso espérait un retour en Bleu. Une attente partagée par de nombreux observateurs.



L’ancien Lyonnais Sidney Govou s’était interrogé dès ce jeudi matin sur X : "Tolisso il joue à la pétanque ???".

Julien Huët (photos Flavien Tabart)