play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Tolisso absent de la liste des Bleus : « Il joue à la pétanque ? »

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour les matchs de qualification de l'équipe de France de football à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre). Le capitaine de l’OL Corentin Tolisso n'a pas été retenu. A noter en revanche la présence des anciens Gones Rayan Cherki, Bradley Barcola et Malo Gusto, ainsi que la première convocation du Monégasque Maghnes Akliouche.

Le milieu lyonnais Corentin Tolisso (32 ans, 28 sélections), champion du monde 2018, n’a plus porté le maillot bleu depuis le Portugal–France (2-2) lors de l’Euro 2021. Il avait encore été convoqué sans jouer en septembre 2021 mais n’a plus jamais été rappelé depuis.

Au milieu de terrain, Deschamps a retenu Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (OM) et Khéphren Thuram (Juventus).

En pleine forme avec l’OL depuis un an, buteur samedi lors de la victoire face à Metz (3-0), Tolisso espérait un retour en Bleu. Une attente partagée par de nombreux observateurs.

L’ancien Lyonnais Sidney Govou s’était interrogé dès ce jeudi matin sur X : "Tolisso il joue à la pétanque ???".

Julien Huët (photos Flavien Tabart)

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

ASSE féminine : Nikolina Istocki est la douzième recrue estivale

LIRE PLUS

Chalon-sur-Saône : les restaurateurs inquiets face à la baisse de fréquentation

LIRE PLUS

Le festival Détours en Tournugeois démarre ce soir, prêt à contrer la pluie

LIRE PLUS

Blocage du 10 septembre : plusieurs milliers de personnes s’organisent dans le Rhône

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube