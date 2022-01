Vénissieux : un ado de 15 ans retrouvé nu après avoir été enlevé et torturé

Samedi matin, un jeune garçon de 15 ans a été retrouvé nu, allongé sur le sol à Vénissieux. Il aurait été enlevé par plusieurs individus dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 janvier.

L’adolescent aurait été kidnappé alors qu’il rentrait à son domicile, situé dans cette commune de la Métropole de Lyon. Il aurait été séquestré dans un coffre puis violemment passé à tabac. Une personne proche de l’enquête a indiqué que la victime a été « rouée de coups et présentait des traces de lacérations aux genoux, ainsi que des traces de brûlures aux bras et au visage. Il a aussi été frappé au visage et présentait une plaie au niveau de la tête. »

La victime, qui est connue des services de police, a été transporté à l’hôpital et une enquête a été ouverte, confiée à la Sûreté départementale du Rhône. L’adolescent, qui bénéficie de 30 jours d’ITT, sera interrogé dès que son état le permettra.