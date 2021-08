Auvergne-Rhône-Alpes : du renfort pour les Antilles pour faire face à la Covid-19

C’est un renfort nécessaire dont avait besoin les Antilles. Dimanche 8 août, le ministre de la Santé, Oliver Véran avait lancé un appel face à la situation critique en Outre-Mer, notamment en Guadeloupe et Martinique. Ces territoires font face à une vague épidémique importante.

Lundi 9 août, le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, a indiqué à nos confrères de l’AFP que “le taux d’incidence de la Guadeloupe était de plus 1 700 cas pour 100 000 habitants, celui de la Martinique était de 1 165”. Il est en déplacement dans les Antilles ce mardi.

En Martinique, cette situation “extrêmement grave”, selon le ministre, a conduit à des mesures de durcissement annoncées par le préfet Stanislas Cazelles : confinement, fermeture des commerces (sauf commerces alimentaires et pharmacies) et des lieux de culture et de loisirs, déplacements non autorisés au-delà d’un kilomètre autour de son domicile. Les touristes ont même été invités à partir, dès ce lundi 9 août.

Pour aider ces territoires, “240 professionnels de santé partiront mardi vers la Guadeloupe et la Martinique afin de venir en soutien aux Antillais et aux équipes médicales et soignantes”, indique ce mardi le ministère de la Santé, dans un communiqué.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 27 personnels de santé qui se mobilisent de manière volontaire : 14 infirmiers, 6 médecins (dont un anesthésiste et un infectiologue), 6 aides-soignants et 1 cadre de santé. 27 personnels auxquels on ajoute 29 sapeurs-pompiers qui les accompagneront.

Cette mission d’appui sur place, devrait durer 15 jours.

10 pros de #santé des HCL partent en mission en Martinique ce 10 août. Objectif : aider la population des Antilles dans les hôpitaux face au #Covid19

🙏 Merci à la #TeamHCL volontaire qui répond à l'appel à la #solidarité nationale du ministre de la santé @olivierveran ⏬ pic.twitter.com/vwLp5iBA0h — HCL – Hospices Civils de Lyon (@CHUdeLyon) August 10, 2021