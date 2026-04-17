Avignon : plainte pour négligence contre une résidence senior par une résidente de 89 ans et sa fille

Une femme de 89 ans est restée prisonnière pendant 21 heures dans le sous-sol glacial d'une résidence seniors à Avignon, après la défaillance de son badge d'accès. Retrouvée inanimée et grièvement blessée par un infirmier, elle en garde aujourd'hui de lourdes séquelles physiques et un traumatisme psychologique profond. Sa fille a déposé plainte pour négligence et mise en danger, dénonçant l'absence totale de surveillance de l'établissement malgré les alertes données sur la disparition de sa mère.

T.D