Basket : un gros défi pour l’Elan Chalon qui se déplace sur le parquet de l’ASVEL

C’est un gros défi pour Elric Delord et l’Elan Chalon. Jour de match pour les Rouge et Blanc qui se déplacent à l’Astroballe ce dimanche soir pour affronter l'ASVEL, qui reste sur une semaine presque parfaite avec une victoire face à Monaco en championnat ou encore l’Olympiakos et Zalgiris Kaunas en Euroligue.

Pour rappel, le match aller avait fait couler beaucoup d’encre, puisque les Chalonnais s’étaient imposés après prolongation 109 à 107 au Colisée.

ASVEL/Elan chalon, 23e journée de Betclic Elite, coup d’envoi programmé à 19h.

R.H