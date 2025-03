Betclic Elite : l’ASVEL surclasse l’Elan Chalon et bat un nouveau record !

Après sa semaine de folie en Euroligue, l'ASVEL a largement battu l'Elan Chalon (116-95) ce dimanche soir à l'Astroballe en clôture de la 23e journée de Betclic Elite. Les joueurs de Pierric Poupet réalisent une excellente opération en revenant à hauteur de Monaco, Paris et Cholet en tête du classement (17 victoires et 6 défaites). Une soirée parfaite pour l'ASVEL marquée par un nouveau record de trois points inscrits dans un match du championnat de France (23 tirs marqués par l'ASVEL !).

Avec le "mode Euroligue" toujours activé, les Villeurbannais n'ont laissé aucune chance aux Chalonnais. Du début à la fin, l'ASVEL a régalé les spectateurs de l'Astroballe avec une véritable pluie de trois points qui s'est abattue sur l'Elan Chalon. 23 paniers inscrits sur 44 tentatives, record battu dans l'histoire de l'élite ! Paris Lee (28 points, 4 passes décisives et 2 rebonds à 8/11 à trois points), Théo Maledon (25 points, 7 passes décisives et 2 rebonds à 5/7 derrière l'arc) ou encore David Lighty (11 points à 3/4 à trois points) et Edwin Jackson (9 points à 3/4 à 3 points) ont notamment permis aux Villeurbannais d'atteindre ce record. Une victoire importante à 7 journées de la fin de la saison régulière.

L'ASVEL qui se déplacera sur le parquet de Baskonia vendredi soir (20h30) pour le compte de la 33e journée d'Euroligue avec pour objectif le record de victoire en une saison en Euroligue. Les Villeurbannais recevront ensuite Saint-Quentin dimanche prochain (19h en direct sur Tonic Radio) en clôture de la 24e journée de Betclic Elite.