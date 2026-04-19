PSG-OL (1-2) : l’énorme coup de l’OL qui grimpe sur le podium

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 30e journée de Ligue 1 : 1-2 (0-2). Buts : Endrick (6e), Moreira (18e) pour Lyon. Kvaratskhelia (90e+4) pour Paris.

L’Olympique lyonnais a signé l’un des coups de la saison. Les joueurs de Paulo Fonseca se sont imposés sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1), dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1, au terme d’un match maîtrisé et parfaitement exécuté.

Face au leader du championnat, les Lyonnais ont affiché un visage conquérant, avec un plan de jeu simple mais redoutablement efficace. Très vite, l’OL a pris les devants grâce à Endrick, avant de faire le break dans la foulée par Afonso Moreira. Deux buts qui ont totalement bousculé un PSG surpris et remanié après ses échéances européennes.

Solides défensivement et disciplinés dans leurs efforts, les Gones ont su contenir les réactions parisiennes pendant une grande partie de la rencontre. Le réveil du PSG est intervenu tardivement, avec une réduction du score signée Khvicha Kvaratskhelia dans les dernières secondes, insuffisante pour inverser le scénario.

Ce succès permet à Lyon de réaliser une très grosse opération au classement. L’OL grimpe à la 3e place avec 54 points, à égalité avec Lille mais devant le LOSC grâce à la différence particulière, les Lyonnais ayant remporté leurs deux confrontations directes cette saison.

Au-delà du résultat, c’est aussi la manière qui interpelle. Après des semaines de doute, Lyon a montré qu’il était capable de rivaliser avec les meilleurs et de répondre présent dans un contexte exigeant. Relancé au meilleur moment, l’OL se repositionne pleinement dans la course à la Ligue des champions. Et avec une telle performance à Paris, les Lyonnais envoient un message fort à leurs concurrents.