Conseil métropolitain : le seuil de 5 élus acté, LFI et PCF privés de groupe

Le deuxième conseil métropolitain de l’ère Véronique Sarselli a eu lieu ce mercredi 22 avril. Lors de cette séance, la présidente a fait adopter une délibération fixant à cinq le nombre minimum d'élus nécessaires pour constituer un groupe politique. Cette décision exclut le PCF et LFI, qui disposent chacun de trois sièges, les privant ainsi des moyens matériels et humains alloués aux groupes constitués. Désormais classés comme non-inscrits, ces élus conservent néanmoins leur droit de parole et la possibilité de siéger en commission. Véronique Sarselli a justifié ce seuil par le choix de ces partis de ne pas maintenir leur unité électorale, rejetant les critiques de l'opposition qui dénonçait un déni de démocratie.

T.D