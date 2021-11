COP26 : une coalition s’engage à accélérer la transition vers des véhicules à zéro émission

Plusieurs pays, villes, régions, constructeurs automobiles, propriétaires de flottes de véhicules ou plateformes de mobilité partagée ont indiqué ce mercredi vouloir « accélérer la transition vers 100% de voitures et camionnettes zéro émission » de CO2 annonce.

Les nations signataires s’engagent notamment à « travailler pour que toutes les ventes mondiales de voitures et de camionnettes neuves soient à émission nulle d’ici 2040 », et « au plus tard en 2035 sur les principaux marchés ».