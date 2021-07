En cas de Covid, seuls les collégiens et lycéens non-vaccinés devront suivre les cours à distance

Ce mercredi 28 juillet, Jean-Michel Blanquer a donné davantage de détails sur la prochaine rentrée. Il a notamment dévoilé le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Invité de France Info, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé que dans les écoles primaires, les classes seront fermées dès le premier cas de Covid. Au collège et au lycée, “seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l’enseignement à distance”, déclare-t-il. Il est également persuadé “qu’il y aura moins de perturbations cette année, a fortiori si les élèves sont vaccinés.“

A presque un mois de la rentrée des classes, prévue le 2 septembre, Jean-Michel Blanquer a également évoqué le pass sanitaire en rappelant qu’il “n’a pas vocation à exister dans les établissements scolaires”. Il a ajouté qu’il ne s’appliquerait pas non plus en milieu universitaire, tout cela dans une volonté de maintenir la “continuité pédagogique”.

En revanche, le pass sera en vigueur en ce qui concerne les activités extrascolaires, pour les 12-17 ans.