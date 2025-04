Festival de Cannes : les sélectionnés sont connus

Thierry Frémaux, délégué général du Festival, a annoncé ce jeudi la liste de ceux qui chercheront à remporter la précieuse Palme d'or.

L'iranien Jafar Panahi, L'américain Wes Anderson et son style excentrique, les belges Jean-Pierre et Luc Dardenne ou encore la française Julia Ducournau, tous seront sur le tapis rouge du 13 au 24 mai. La sélection officielle doit être complétée la semaine prochaine. Pour cette édition, le jury sera présidé par Juliette Binoche et la cérémonie présidée par Laurent Lafitte.

Le Festival diffusera également l'ultime volet de Mission : Impossible avec Tom cruise en plus de remettre une Palme d'or d'honneur à Robert de Niro.

A.M