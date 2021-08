Isère : le centre de vaccination rouvre ses portes à L’Isle-d’Abeau

Depuis le 6 avril 2021, un centre de vaccination permanent a ouvert ses portes sur la commune de L’Isle-d’Abeau. À compter de ce lundi 9 août, un nouveau lieu accueille la vaccination : le local associatif en face de la mairie.

Depuis son ouverture, ce sont plus de 43 477 rendez-vous qui ont été honorés sur le centre.

Après avoir occupé le gymnase Saint-Hubert depuis le début de la campagne (de façon éphémère les 6 et 13 mars puis permanente depuis le 6 avril), le nouveau centre pose ses valises près de la mairie. En effet, le 31 juillet, le centre a fermé ses portes afin de libérer le gymnase pour que les associations puissent l’utiliser.

Ce nouveau lieu de vaccination est le local associatif en face de la mairie, situé rue de l’Hôtel de Ville. Il est ouvert le lundi de 12h à 18h, du mardi au samedi, de 9h à 18h.

C’est le vaccin Pfizer qui est administré. La prise de rendez-vous se réalise sur la plateforme Doctolib ou sur la plateforme départementale au numéro suivant : 04 76 00 31 34)

Pour rappel, sont éligibles toutes les personnes majeures, ainsi que les adolescents de 12 ans et plus (avec l’accord de leurs parents ou représentants légaux). La carte d’identité et la carte vitale sont nécessaires.