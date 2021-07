JO 2021 : les Lyonnais Matthieu Androdias et Hugo Boucheron sacrés

Et de 8 ! Le clan français compte désormais 8 médailles lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo.



En aviron, les Lyonnais Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont décroché cette nuit la médaille d’or du deux de couple. Ils ont devancé de justesse, les Pays-Bas et la Chine et battu au passage le record olympique. Ils sont venus à bout des 2000 mètres de ligne droite en 6’00”33.



Une performance majuscule pour l’équipe de France d’aviron, qui ne s’était plus imposée dans cette discipline depuis 2004 à Athènes. La paire française n’a pourtant pas réalisé la course parfaite selon ses dires, les Lyonnais ont confessé avoir commis « plusieurs erreurs » pendant la course.



A noter qu’il s’agit de la troisième médaille d’or pour l’équipe de France après celles décrochées par l’épéiste Romain Cannone et la judoka et porte-drapeau Clarisse Agbégnénou.