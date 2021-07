JO : une dixième médaille pour la France

Madeleine Malonga est vice-championne olympique en judo dans la catégorie des moins de 78kg. La Française a été battue en finale par la Japonaise Shori Hamada et décroche la médaille d’argent.

Le combat a été expéditif et a duré un peu plus d’une minute. La Japonaise a immobilisé son adversaire au sol.

Les deux femmes s’étaient rencontrées en finale des Mondiaux en 2019. A cette occasion, c’est la Française qui avait remporté le titre.



En demi-finale, Madeleine Malonga avait battu la Sud-Coréenne Yoon Hyunj qui a écopé de trois pénalités durant le combat.



A noter que cette médaille est la dixième de la France, la cinquième du judo français.