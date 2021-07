La circulation inter-files de nouveau expérimentée

La circulation inter-files va de nouveau être expérimentée à partir du 2 août. Ce type de circulation sera autorisée sur les autoroutes et les voies rapides où la vitesse est comprise entre 70 et 130 km/h lorsque le trafic y est dense. L’Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et la métropole de Lyon sont concernés. La vitesse des deux roues sera limitée à 30 km/h.



Pour rappel, la circulation inter-files avait été interdite fin janvier. La première expérimentation entre 2016 et 2021 avait montré une amélioration générale du respect des vitesses par les deux-roues en inter-files.

A noter qu’auparavant les deux-roues pouvaient rouler entre les deux files les plus à gauche à 50 km/h maximum quelle que soit la vitesse des autres véhicules, ils ne pourront plus désormais circuler plus de 30 km/h plus vite que ceux-ci (dans une limite de 50 km/h).



L’expérimentation, pour laquelle la Sécurité routière a rencontré les fédérations de motards à trois reprises, fera l’objet d’une évaluation annuelle provisoire et terminale plus complète que la précédente.