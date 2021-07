Le “jour du dépassement” a été atteint ce jeudi

Ce 29 juillet marque le ” jour du dépassement” des ressources planétaires. Cette année, il faudrait 1,7 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable. Selon WWF, il faudrait 2,9 planètes Terre si nous vivions tous comme les Français.



Depuis les années 1970, la date du Dépassement ne cesse d’avancer. Pour la première fois, cela n’a pas été le cas l’année dernière. Les mesures prises pour faire face à la crise sanitaire ont en effet fait reculer la date de trois semaines, le confinement ayant conduit à une réduction de l’empreinte carbone mondiale de 14,5%. Malheureusement, ce recul aura été éphémère. En 2021, le Jour du Dépassement intervient avec 24 jours d’avance sur l’an passé.

Cet indice a pour but d’illustrer la consommation toujours plus rapide. La date est calculée en croisant l’empreinte écologique des activités humaines et la « biocapacité » de la Terre (capacité des écosystèmes à se régénérer).

″À plus de cinq mois de la fin de l’année, ce 29 juillet nous aurons épuisé le budget planétaire de ressources biologiques pour 2021. Si nous avions besoin d’un rappel de l’urgence climatique et écologique à laquelle nous sommes confrontés, le Jour du Dépassement de la Terre s’en charge”, indique dans un communiqué Susan Aitken, responsable politique à Glasgow, ville qui accueillera la COP26 sur le climat en novembre prochain.