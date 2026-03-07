Le Lyonnais Paul Seixas brille aux Strade Bianche avec une 2e place

Le Lyonnais Paul Seixas a signé une très belle performance ce samedi en prenant la deuxième place des Strade Bianche, en Italie. À seulement 19 ans, le coureur de Decathlon CMA CGM a été le seul à tenter de suivre l’attaque de Tadej Pogacar, finalement vainqueur de l’épreuve. Seixas a résisté plusieurs instants au rythme imposé par le Slovène avant de céder. Une performance prometteuse pour le jeune Français sur l’une des courses les plus exigeantes du calendrier.

L.T

Photo : Kakoula10 - Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0