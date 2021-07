Le Vaporetto de nouveau en service ce lundi

Le Vaporetto va pouvoir reprendre du service après les crues de la Saône de la semaine dernière. La navette sera en service de 13h30 à 18h50. Comme d’habitude, les départs ont lieu de Confluence, Saint-Paul, Bellecour et Vaise. Le trajet coûte cinq euros pour un adulte, 3 euros pour les enfants entre 5 et 12 ans. Le Varoretto qui est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Un abonnement illimité de 39 euros par an est aussi disponible.



Le Vaporetto était à l’arrêt depuis le 14 juillet.

Reprise du Vaporetto Lundi 26 juillet à 13h30 à la station Confluence — yachtsdelyonvaporetto (@yachtsdelyonva1) July 23, 2021