Les annonces d’Emmanuel Macron

Lors de sa prise de parole ce lundi, Emmanuel Macron est revenu sur la situation économique avant de revenir sur la situation sanitaire. Selon le président de la République, la croissance sera de 6% en 2021, la France est pays le plus attractif d’Europe, et 187 000 emplois ont été créés depuis le début de l’année.

Emmanuel Macron est ensuite revenu sur la stratégie de vaccination. Le chef de l’état a appelé tous les Français à aller se faire vacciner rapidement. Il a également rappelé que le vaccin faisait diminuer de 95% les formes graves, et divise par 12 les contaminations.



Vaccination obligatoire pour tous les personnels soignants et non-soignants

Pour faire face à l’arrivée des variants, Emmanuel Macron a indiqué que le vaccin serait obligatoire pour tous ceux qui travaillent au contact des personnes fragiles.

A partir du 15 septembre, tous les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, maison de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap. Tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles y compris à domicile.

Pour l’instant, la vaccination n’est pas obligatoire pour le grand public, mais Emmanuel Macron ne ferme pas la porte.



Le pass sanitaire sera élargi

A partir du 21 juillet, il sera obligatoire dans tous les lieux de loisirs et de culture assemblant plus de 50 personnes.

En août, il sera obligatoire dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements medico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en avions, trains et cars pour les trajets longue distance.

Une troisième dose et vaccination dans les établissements scolaires

Pour les personnes qui ont été vaccinées en début d’année, des rappels seront possibles à l’automne. Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre.

Les tests PCR sans ordonnance ne seront plus remboursés à l’automne. L’objectif est bien évidemment de pousser à la vaccination.



Dès la rentre, des campagnes de vaccination seront menées en milieu scolaire et dans les universités. A noter qu’une cession exceptionnelle du parlement sera convoquée le 21 juillet.

Les autres annonces

Le chef de l’Etat est également revenu sur la réforme des retraites. “L’âge de départ à la retraite doit être plus tardif. Une vie de travail doit offrir une pension digne. Toute retraite sera supérieure à 1000 euros par mois. Il est juste et efficace de changer notre système”. Toutefois, Emmanuel Macron ne lancera pas la réforme tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle.

Autre réforme, celle de l’assurance chômage. Elle devrait être pleinement mise en oeuvre dès le 1er octobre