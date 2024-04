Les Terroirs de Gleizé, une résidence intergénérationnelle au coeur du beaujolais

Situé a environ 30 minutes au Nord-Ouest de Lyon, les Terroirs de Gleizé est un lieu de vie où les mots d'ordre sont la solidarité entre résidents, l'accompagnement et le partage. Accueillant des personnes âgées tout comme des familles cette résidence intergénérationnelle a un rayonnement important à l'échelle de la commune.

Les résidents disposent de plusieurs espaces de rencontres (commerces, espaces verts ou encore médiathèque) qui facilitent grandement le quotidien et qui encouragent à créer des liens entre eux, illustrant la philosophie du vivre-ensemble prôné par les Terroirs de Gleizé. Ces espaces donnent l'opportunité aux résidents d'en prendre possession selon leurs besoins.

Ghislain De Longevialle, maire de Gleizé explique :

"La résidence des Terroirs de Gleizé, s'inscrit parfaitement dans la volonté de la municipalité de poursuivre le développement harmonieux de la commune et de conforter la vocation de centralité du bourg, coeur vibrant de Gleizé tout en préservant notre spécificité territoriale à la fois urbaine, résidentielle et rurale. Le "bien vivre à Gleizé" n'est pas un vain mot et les Terroirs de Gleizé en sont, j'en suis convaincu, ne très belle illustration".

