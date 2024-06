Depuis Vendredi, l'Observatoire de Lyon a ouvert ses portes gratuitement au public. Aujourd'hui encore, les passionnés d'astronomie et les plus curieux pourront accéder à l'observatoire entre 10h et 1h.Cette occasion permettra aux visiteurs d'explorer les installations, d'observer les étoiles et de participer à diverses activités éducatives et ludiques.