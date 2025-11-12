L’OL Lyonnes s’impose face à Wolfsburg en Ligue des champions

L’OL Lyonnes s’est imposé 3-1 hier face à Wolfsburg en Ligue des champions. Ada Hegerberg a signé un doublé avant que Wendie Renard ne transforme un penalty. Dominatrices, les Lyonnaises prennent provisoirement la tête de leur groupe.
