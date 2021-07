L’OL s’incline contre le Sporting Portugal

C’est la première défaite de l’ère Peter Bosz. L’OL s’est incliné ce dimanche soir 3-2 face au Sporting Portugal. Après trois victoires et un match nul lors des rencontres de pré-saison, les Lyonnais ont donc enregistré une première défaite.



L’ouverture du score d’Houssem Aouar dès la 8e minute, très bien servi par Moussa Dembélé n’aura donc pas suffi. Les Portugais sont ensuite montés en régime et sont revenus au score par Paulinho (1-1, 31e). Les Lyonnais qui ont concédé un nouveau but quatre minutes plus tard, avec Gonçalves qui a parfaitement ajusté Anthony Lopes (2-1, 35e).

Après la mi-temps, Gonçalves signait un doublé après une perte de balle de Caqueret dans l’entrejeu (3-1, 49e).

Islam Slimani a réduit l’écart dans le temps additionnel (3-2, 90e+3). Prochaine rencontre samedi contre le FC Porto.