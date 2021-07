Lyon : des combats de rue organisés à la Guillotière

Voilà le truc qui manquait : des combats de rue organisés sur la place Gabriel Dépérit #guillotiere #lyon. Anecdote : En décembre 2019, on a décoré un arbre de Noël et on a eu la police. Et là ?? @prefetrhone @villedelyon : va falloir VRAIMENT reprendre le contrôle ! pic.twitter.com/ukCZHDlVPl