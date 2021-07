Lyon : il fonce sur un policier lors d’un rodéo urbain

Dans la soirée du dimanche 25 juillet, un policier est intervenu pour tenter de mettre fin à un rodéo urbain, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Alors que l’agent lui faisait signe de s’arrêter, l’homme sur le scooter, a décidé de lui foncer dessus, avant de chuter du véhicule. Le policier a évité le pire, il s’en tire avec une blessure au bras. L’individu a été interpellé et transporté à l’hôpital. Une enquête est en cours.

Sur les réseaux sociaux, le syndicat Alliance Police Nationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son soutien au policier et condamné cet acte : « Alliance apporte tout son soutien et souhaite un prompt rétablissement à notre collègue blessé lors d’un rodéo urbain motorisé sur le secteur de Lyon 3ème. Ce dernier a été délibérément et violemment percuté par le conducteur d’un scooter qui n’a pas obtempéré aux injonctions de s’arrêter. Nous réclamons une réponse pénale ferme face à ce genre d’individus qui ne respectent plus rien ni personne. »