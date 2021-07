Lyon : le commissariat du 9e arrondissement fermé pour travaux

Le commissariat du 9e arrondissement de Lyon sera fermé une partie du mois d’août pour cause de travaux. L’accueil du public ne sera plus possible à partir de ce lundi 2 août et jusqu’au 20 inclus.

Pour toute démarche (notamment les plaintes), le public est invité à se diriger :

– vers le poste de police de Ecully de 8h à 16h

– vers le commissariat du 5ème arrondissement en journée

– ou tout autre commissariat de son choix de l’agglomération.

Aussi, le site “moncommissariat.fr” permet d’effectuer les premières démarches dans certains cas (déposer une pré-plainte, faire un signalement…) et d’échanger avec des policiers par tchat en ligne 7/7j et H24.

Pour toute urgence : composer le 17