Lyon sera ville hôte pour les JO de Paris 2024

Les Jeux Olympiques de Tokyo sont désormais derrière nous. Nous pouvons nous tourner vers Paris 2024. Ce lundi 9 août, au Trocadéro, à peine rentrés, plusieurs athlètes (ex : Teddy Riner, Florent Manaudou) ont exprimé leur impatience vis-à-vis de ces Jeux à domicile, dans 3 ans.

Outre la capitale, d’autres villes accueilleront les Jeux, dont Lyon. La capitale des Gaules sera ville hôte et accueillera notamment du football. Le comité organisateur indique que le Groupama Stadium “est une enceinte ultramoderne et polyvalente appartenant à son club de football résident, l’Olympique Lyonnais. Il est le troisième stade de l’hexagone en termes de capacité, un atout supplémentaire pour accueillir les spectateurs des JO en 2024”. De plus, “l’énergie qui alimente le Stade de Lyon est 100% renouvelable, grâce notamment aux panneaux solaires qui recouvrent son toit”, rapporte Actu Lyon.

Le stade a également de l’expérience concernant les compétitions internationales puisqu’il a reçu des matchs de la Coupe du monde féminine de football, en 2019.

D’autres villes du Rhône également impliquées

Le football n’est pas le seul sport qui sera présent à Lyon. D’autres équipes s’y installeront uniquement pour leurs entraînements ou leur hébergement : l’athlétisme olympique et paralympique, le basketball, le BMX Freestyle, la gymnastique artistique, le rugby à 7, ou encore le tennis de table.

En plus de Lyon, d’autre villes du Rhône accueilleront des délégations.

Au centre-ville de Vaulx-en-Velin : l’haltérophilie, le judo (olympique et paralympique), et le taekwondo (olympique et paralympique).

A l’Escale de Villefranche-sur-Saône : pour le basket, le basket-fauteuil, le handball, le rugby à 7, le rugby fauteuil.

Au complexe sportif de la Brocardière, à Dardilly : pour le football.

Pour rappel, les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.