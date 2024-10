À Mâcon, un début d’incendie s’est déclaré hier dans un appartement à cause d’un bâton d’encens tombé d’un meuble. Une douzaine de sapeurs-pompiers de Mâcon et Charnay-lès-Mâcon ont été mobilisés. Le sinistre a été rapidement circonscrit, mais des vérifications sur le chauffage et l’eau chaude sont en cours.

EP