Montceau-les-Mines : de nouvelles bornes escamotables en centre-ville

Dans le cadre de l’amélioration de la circulation et de la sécurisation des espaces piétons à Montceau-les-Mines, 7 nouvelles bornes escamotables seront installées au centre-ville. L’objectif, réguler l’accès aux rues concernées tout en facilitant la cohabitation entre les différents usagers de l’espace public. Il vise à limiter la circulation aux véhicules autorisés tout en garantissant une meilleure sécurité des piétons et une fluidité accrue pour les riverains et commerçants. Les bornes escamotables seront abaissées du lundi au vendredi de 8 heures à midi.

R.H