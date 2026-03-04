Municipales à Lyon : Grégory Doucet reste sur ses positions quant à une alliance avec LFI au second tour



Grégory Doucet a confirmé qu’il restait sur ses positions quant à une alliance avec LFI au second tour des municipales, bien qu’il dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon. Le parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, avait déjà annoncé ne plus soutenir le maire sortant en cas d’entente avec les Insoumis. Le Parti socialiste, qui rejetait pourtant au niveau national cette idée, semble faire une exception pour Lyon, la député du Rhône Sandrine Ruel ayant affirmé que « l’alliance avec Grégory Doucet ne bougera pas ».

