Nouvelle vidéo de L214 pour dénoncer l’élevage

Nouvelle vidéo choc de l’association lyonnaise L214. L’association de défense des animaux publie une vidéo montrant des poulets boiteux peinant à accéder à la nourriture et à l’eau, voire complètement incapables de se déplacer, cadavres d’oiseaux morts récemment ou en décomposition.



Les images ont été filmées en juin dans un élevage des Pays de la Loire produisant du poulet pour Maître CoQ (groupe LDC), issue d’une sélection génétique intensive pour faire grossir les poulets plus vite et interdite en France.

Et au-delà des graves problèmes de santé liés à leur vitesse de croissance, les conditions d’élevage et d’abattage des poulets LDC sont particulièrement difficiles. Les oiseaux sont entassés à plusieurs dizaines de milliers par bâtiment, sans accès à l’extérieur.