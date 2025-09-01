play_arrow

OL : les dernières infos mercato en direct

Potentiellement à la recherche de trois joueurs (deux attaquants et un défenseur polyvalent), l'OL a jusqu'à ce lundi soir 20 heures pour conclure ses différentes approches.

Les informations officielles :

-Le transfert de Georges Mikautadze à Villareal a été officialisé par le club espagnol. L'OL l'a confirmé à 18 heures : "L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Georges Mikautadze au club espagnol de Villarreal pour un montant de 36M€, dont 5M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future."

-Suivi par l’OL ces dernières semaines, Facundo Buonanotte ne viendra finalement pas à Lyon. L’ailier argentin de 20 ans, déjà international à deux reprises, s’est officiellement engagé avec Chelsea. Les Blues l’accueillent sous la forme d’un prêt en provenance de Brighton.

