OL – Rennes (4-1) : Lyon se relance dans la course à la LDC avec une démonstration de force

Olympique Lyonnais - LOSC, 31e journée de Ligue 1 : 4-1 (3-0). Buts : Fofana (8e), Tolisso (25e), Lacazette (39e) et Mikautadze (77e) pour Lyon. Meïté (50e) pour Rennes.

Samedi soir, au Groupama Stadium, les Lyonnais ont surclassé Rennes (4-1) lors de la 31e journée de Ligue 1. Un succès flamboyant qui permet à l'OL de grimper provisoirement à la 4e place, à seulement un petit point du podium, en attendant le résultat de Lille à Angers dimanche. Seule une victoire des Dogues leur permettrait de doubler les Gones.

Le ton a été donné très tôt dans la rencontre. À peine huit minutes de jeu et Malick Fofana faisait lever tout un stade grâce à une action d'école. Corentin Tolisso, sur un geste plein d'autorité, doublait la mise à la 25e, avant qu'Alexandre Lacazette, en capitaine exemplaire, n'alourdisse l'addition juste avant la pause (39e), inscrivant ainsi son 199e but avec l'OL. Trop timides, les Rennais n'ont pu qu'assister, impuissants, à la démonstration lyonnaise. Leur réveil tardif en seconde période, récompensé par un but, offert à Meïté par Thiago Almada, a vite été étouffé par Georges Mikautadze, auteur du quatrième but lyonnais à l'entrée du dernier quart d'heure sur un service génial de Rayan Cherki.

Après les coups durs encaissés contre Manchester United et Saint-Etienne, l'OL avait besoin de ce rebond. Il a été spectaculaire. Mieux : grâce au nul de Monaco au Havre (1-1) et dans l’attente des résultats de l’OM et de Lille ce dimanche, un incroyable regroupement s'opère en haut du classement. À trois journées de la fin, six équipes se tiennent en seulement deux points pour arracher les dernières places européennes.

Déterminé à se battre jusqu'au bout, l'OL a envoyé un message fort à ses concurrents : rien n’est encore joué, et Lyon est bien décidé à jouer sa carte à fond.

J.H.

Photos Matéo Mullor