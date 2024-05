Play off : l’ASSE vainqueur de Rodez et jouera les barrages contre Metz

Les Verts ont assuré le travail face à Rodez ce vendredi soir à l'occasion des play-offs de Ligue 2. Vainqueur 2-0 grâce à des réalisations d'Irvin Cardona puis de Nathanaël Mbuku, Saint-Étienne a obtenu son ticket pour l'ultime barrage d'accession en Ligue 1 face à Metz ( 30 mai et 2 juin ).

Les Verts ont longtemps poussé dans cette rencontre. Malgré dix tirs en première période de la part des hommes d'Olivier Dall' Oglio, c'est sur un score nul et vierge que les deux équipes rentrent aux vestiaires.

C'est à l'heure de jeu où tout bascule lorsque Irvin Cardona devance Serge-Philippe Raux Yao pour couper, d'une tête croisée, le centre de Dylan Chambost (65e). Après de multiples occasions, c'est en fin match et dans le temps additionnel mais surtout grâce à un numéro de soliste, que Nathanaël Mbuku offre le but du break aux siens et entérine le sort du match.

Rendez-vous maintenant pour les Verts jeudi prochain à Geoffroy Guichard pour le match aller des barrages de Ligue 1 contre Metz.