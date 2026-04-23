Rillieux-la-Pape : un policier victime d’un guet-apens nocturne

Un brigadier-chef de la police de Rillieux-la-Pape a été victime d'un guet-apens délibéré dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il rentrait chez lui en véhicule personnel. Pris pour cible par une dizaine d'individus cagoulés après avoir été bloqué par des détritus en feu, le fonctionnaire a subi des jets de projectiles. Le syndicat Alliance Police Nationale a fermement condamné cette agression « lâche et préméditée », exigeant l'identification et la poursuite des auteurs de cette attaque.

T.D