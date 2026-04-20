Tournage du film Roxie au milieu : des appartements recherchés à Tarare et autour de Lyon

Le prochain long métrage de Jennifer Devoldère, intitulé Roxie au milieu, prépare activement son tournage en Auvergne-Rhône-Alpes. Porté par une production de Karé Productions, le film sera en partie tourné à Tarare ainsi qu’aux alentours de Lyon entre mai et juillet 2026. Pour finaliser ses repérages, l’équipe lance un appel aux habitants afin de trouver plusieurs appartements correspondant précisément aux besoins du scénario.

Le casting principal réunit notamment Karin Viard et Mathias Mlekuz, qui incarnent un couple, parents de trois enfants dont Roxane, surnommée Roxie. Une journée de tournage est d’ores et déjà prévue dans la semaine du 15 juin à Tarare. Dans ce cadre, la production recherche un appartement de type T3 à T5, idéalement situé en centre-ville ou en hauteur, avec une vue surplombant la commune. Le bien doit disposer d’un salon spacieux, cœur de la scène à tourner, et présenter un aspect authentique : les intérieurs trop modernes ou aux murs blancs sont peu recherchés.

Des contraintes pratiques sont également à prendre en compte. L’appartement doit être facilement accessible, avec un ascenseur fonctionnel s’il est situé en étage. Il est par ailleurs préférable que le propriétaire soit directement décisionnaire ou en lien étroit avec son bailleur, afin de simplifier les démarches administratives liées au tournage.

En parallèle, deux autres décors sont recherchés dans l’agglomération lyonnaise pour des tournages prévus entre le 15 juin et le 10 juillet. Le premier correspond à l’appartement d’un personnage de grand-mère : un logement d’au moins 80 m², situé dans une résidence construite entre les années 1960 et 1980, avec des espaces dégagés et, si possible, un balcon. Le second concerne le logement du personnage de Chloé : également d’une surface minimale de 80 m², il doit se situer dans un immeuble de type HLM, dans un environnement de petite ville, avec une vue peu urbanisée et un ameublement simple.

La production précise qu’une compensation financière est prévue pour chaque mise à disposition de logement. Une convention encadrera également les conditions du tournage, garantissant les droits et obligations de chaque partie. Comme le souligne l’équipe de repérage, l’objectif est de trouver des lieux en adéquation avec l’univers du film et les attentes artistiques de la réalisatrice.

Les personnes intéressées peuvent proposer leur bien en envoyant des photos par mail à coline.beost@gmail.com, en mettant en copie tournages@auvergnerhonealpescinema.fr.

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