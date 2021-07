Une pluie d’étoiles filantes attendue la nuit prochaine

Et si vous leviez les yeux au ciel ? Des pluies d’étoiles filantes vont illuminer le ciel de la région jusqu’à mi-août !

L’essaim d’étoiles filantes des Delta aquarides du Sud va illuminer le ciel. Il s’agit de résidus des célèbres comètes Marsden et Kracht, créées à la suite de la rupture d’une autre comète.

Comme il s’agit d’une pluie d’intensité moyenne, jusqu’à 20 météorites par heure pourraient être aperçus dans les meilleures conditions. Toutefois, la lune pourrait éclipser certains météores plus discrets.

Pour profiter au mieux de cet instant féerique, la Nasa recommande de s’allonger et d’observer entre le zénith et l’horizon, en direction de la constellation du Verseau, dans une zone à l’écart de toute pollution lumineuse. Fixez ensuite ce point pendant 15 à 30 minutes afin que vos yeux s’habituent à l’obscurité.



Les météores vont principalement partir dans les directions nord, est et ouest. Le pic de cette constellation du Verseau devrait avoir lieu dans la nuit du 30 juillet aux alentours de 4h45 du matin. Si vous aimez le spectacles, vous pouvez également cocher sur votre agenda la nuit du 12 au 13 août.