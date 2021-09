Atmo BFC s’installe à Chalon-sur-Saône

L’organisme Atmo BFC, qui mesure la qualité de l’air, va s’installer rue Thenard à Chalon-sur-Saône après avoir signé une convention avec le Grand Chalon. Ce sont deux agents, auparavant à Dijon, qui vont travailler d’arrache-pied pour mesurer la quantité de pollution dans l’air de Saône-et-Loire. Après quelques travaux d’aménagement, représentant 65 000 euros selon le Journal de Saône-et-Loire, Atmo BFC aura pour but la surveillance du territoire et effectuer un inventaire territorial, à l’échelle communale, des émissions de polluants atmosphériques, de gaz à effet de serre et de consommation d’énergies dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat air énergie du Grand Chalon.

Sébastien Marin, président du Grand Chalon, a expliqué : “Il s’agit d’un vrai partenariat. Nous avons l’enjeu de la qualité de l’air. Si nous ne disposons pas des outils de mesure nécessaires pour se donner des objectifs, nous passons à côté de l’objectif.“