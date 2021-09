Chalon-sur-Saône devient “Ville aidante Alzheimer”

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, est devenu le premier maire à signer une convention “Ville aidante Alzheimer” avec l’association France Alzheimer dans le but de favoriser l’intégration et l’inclusion des malades dans la vie de la communauté.

« La signature de cette convention traduit la volonté de notre ville de s’engager pleinement dans l’accompagnement des malades et des aidants. Nous avons besoin de développer ensemble une connaissance de la maladie et notre collectivité entend poursuivre les efforts dans cette direction. Nous devons tenir la promesse faite par nos pairs il y a de nombreuses générations, d’inclure chacun et tous dans la société », a expliqué le maire chalonnais, lors d’une conférence de presse donnée à la mairie pour annoncer la signature de cette convention.