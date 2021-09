La place de la République va se transformer en espace végétalisé durant 3 jours

Du 8 au 11 septembre, la place de la République du 2e arrondissement de Lyon va recevoir l’évènement Garden in République. Un évènement programmé pour les amoureux des plantes puisque c’est toute la place qui va en être remplie. L’objectif majeur étant de sensibiliser au jardinage urbain, alors que les Français sont de plus en plus friands de végétation. En 2020, 21 millions de foyers français on acheté au moins une plante et consacrent de plus en plus de temps au jardinage.

Plusieurs ateliers éducatifs gratuits seront proposés durant ces 4 jours auxquels il faudra en revanche s’inscrire sur place : Comment bien planter ? Construire son hôtel à insectes, un atelier DIY gel Aloe Vera… Un jardinier sera également présent chaque jour de 17h à 19h pour donner des conseils et des plantes seront mises en vente tout au long de l’évènement.